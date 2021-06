Scala: 24 diplomati in ballo all'Accademia

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Sono 24 i danzatori che si sono appena diplomati alla scuola di Ballo dell'Accademia alla Scala.

Diploma ottenuto un un momento particolarmente difficile con gli ultimi due anni portati avanti in una alternanza di lezione a distanza e in presenza.

Nel corso dell'esame, dopo aver eseguito la lezione, I giovani danzatori hanno interpretato variazioni tratte da balletti celeberrimi come La Bella Addormentata, Don Quisciotte, Carmen, Esmeralda, Paquita, La Bayadère, Lago dei Cigni, Giselle con le coreografie dei grandi maestri Petipa, Petit, Balanchine, Coralli-Perrot, Nureyev.

A giudicarli, accanto al Direttore Frédéric Olivieri e al corpo insegnante della Scuola, quest'anno erano presenti l'étoile Oriella Dorella, Cristina Bozzolini, oggi direttore artistico del Nuovo Balletto di Toscana e Manuel Legris, Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

Ora ad attendere Chiara Bacci, Matilde Barbaglia, Fiammetta Daniello, Giulia Del Grande, Chiara Esposito, Sara Esposito, Carolina Fregnan, Giada Gavioli, Lilia Kaliko, Eliel Kira Mamerud, Alice Poli, Sabrina Solcia, Martina Valentini, Sara Zanzon, Alessio Cavalera, Federico Farina, Victor Fianurini, Filippo Italiano, Denis Mehmeti, Vincenzo Mola, Davide Mercoledisanto, Angelo Sibella, Tommaso Spadaccino, Leo Wanner sono le audizioni per entrare in grandi compagnie.