Pelli di animali protetti, 2 denunce

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Borse, cinture, portafogli e altri accessori di moda realizzati con pelli di pitone e coccodrillo, sono stati sequestrati dalla Polizia locale a Milano, perché i due negozianti che le vendevano erano sprovvisti dell'attestazione che ne permette la vendita monitorata e calmierata, la cosiddetta 'Convenzione Cites'.

Si tratta di 368 accessori moda "realizzati con pelli di animali in via d'estinzione per un valore totale di 27mila euro - ha precisato la Locale - Le borse (che erano esposte in vendita a un prezzo tra i 580 e i 650 euro), le cinture, i portafogli, i portatessere e i portachiavi sono stati trovati dagli agenti del Nucleo Antiabusivismo della Polizia locale di Milano a seguito di un'attività mirata di controllo, in due esercizi commerciali di Milano e Cernusco sul Naviglio (Milano) ed erano stati realizzati con pellami di pitone reticolato, pitone delle rocce indiane e coccodrillo. I commercianti non sono stati in grado di esibire fattura d'acquisto con relativa convenzione CITES, importante strumento normativo che garantisce la conservazione delle biodiversità, regolando il commercio internazionale di circa 35mila specie, a cui aderiscono attualmente 183 membri tra cui l'Unione Europea". I due esercenti sono stati denunciati per commercio di articoli realizzati con pelli di animali protetti. (ANSA).