A Milano la Riccardo Muti Italian Opera Academy

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Si svolgerà a Milano dal 4 al 15 dicembre 2021 la settima edizione di "Riccardo Muti Italian Opera Academy", organizzata per la prima volta in collaborazione con Fondazione Prada. Il pubblico potrà partecipare all'intero percorso di prove e concerti focalizzato sul Nabucco, diretto dal Maestro Riccardo Muti.

Gli spazi del Deposito, all'interno della Fondazione, accoglieranno Riccardo Muti che, alla guida dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, intraprenderà un progetto di formazione rivolto a giovani direttori d'orchestra e maestri collaboratori al pianoforte provenienti da tutto il mondo.

Selezionati da una commissione esaminatrice presieduta dal Maestro tra centinaia di candidature giunte attraverso un bando aperto fino al 25 giugno 2021, i partecipanti dovranno avere un'età compresa tra 18 e 35 anni ed essere diplomati in Italia o all'estero in Direzione d'Orchestra o Pianoforte. Il progetto, costituito da prove di sala, prove di lettura e prove d'assieme, si concluderà con l'esecuzione dell'opera Nabucco di Giuseppe Verdi in forma di concerto.

Il pubblico potrà assistere alla presentazione al pianoforte dell'opera con Riccardo Muti, sabato 4 dicembre, alle prove che si svolgeranno dal 5 all'11 dicembre e ai due concerti finali del 14 e 15 dicembre, il primo diretto dal Maestro e il secondo presentato da Riccardo Muti e diretto dai giovani direttori d'orchestra. I biglietti saranno disponibili da settembre sul sito web di Fondazione Prada. (ANSA).