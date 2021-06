Confcommercio Milano, la zona bianca vale +38 mln al mese

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - E' di 38 milioni di euro il beneficio economico, su base mensile, del passaggio in zona bianca per le attività commerciali di Milano. Lo rileva l'Ufficio studi di Confcommercio. Si tratta di un incremento del 7%, rispetto alle attuali condizioni della zona gialla.

"Finalmente dopo tanta attesa la Lombardia lunedì diventerà zona bianca, questo comporta un incremento del fatturato mensile per le attività commerciali milanesi di oltre 38 milioni di euro. - ha commentato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano - Questo è un passaggio importante e fondamentale che auspichiamo rimanga nel tempo in modo definitivo perché così si stabilizza la normalità delle attività commerciali". (ANSA).