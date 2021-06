Lite tra ragazzi a Rho, 17enne accoltellato

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato al costato da alcuni coetanei nella piazza antistante la stazione ferroviaria di Rho (Milano). L'episodio è avvenuto attorno alle 17.30 in piazza della Libertà, il giovane è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale di Garbagnate Milanese (Milano) ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, ha riportato tagli sul lato sinistro del costato, alla mano destra e alla schiena.

Gli investigatori hanno già raccolto elementi per ricostruire l'aggressione. A sferrare i fendenti sarebbe stato un coetaneo di origini albanesi, supportato da altri minori, col quale il 17enne ha iniziato a discutere per motivi ancora da chiarire.

