Bolle, 'On dance' in presenza per ripartire tutti insieme

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - OnDance, la grande festa della danza pensata e organizzata da Roberto Bolle, con workshop, open class, spettacoli di ogni genere di danza nelle piazze e per le strade si farà, in presenza, a Milano, dal 4 al 7 settembre: lo ha annunciato lo stesso Bolle, ospite dell'ultima puntata di stagione di DiMartedì di Giovanni Floris su La7.

"Il ritorno di OnDance, che - ha ricordato il ballerino - non si è mai fermato neanche in pandemia sulla piattaforma, in presenza a settembre a Milano è il segno della volontà di ripartire tutti insieme".

"Ho voluto fortemente ritornare a ballare quest'anno. Alcuni artisti hanno rimandato all'anno prossimo per le difficoltà di questa stagione: c'è una capienza ridotta, non è così facile anche in posti aperti e grandi come il Circo Massimo dove verranno predisposti 1000, 1200 posti al massimo. In queste condizioni è molto difficile portare in scena produzioni importanti. Ma per me - ha concluso - era fondamentale dare un segnale di ripartenza, adesso, con la danza". (ANSA).