L'ospedale di Desio sarà intitolato a Papa Pio XI

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità, con 61 voti favorevoli su 61, la mozione a prima firma Federico Romani (Fratelli d'Italia), che proponeva l'intitolazione dell'ospedale di Desio a Papa Pio XI, nativo proprio della cittadina brianzola.

Soddisfatta dell'intitolazione della struttura a Papa Ratti, anche la vice presidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, la quale su Facebook ha commentato: "E' motivo d'onore e d'orgoglio avere contribuito, quale responsabile della Sanità della Lombardia, all'assegnazione formale di un riconoscimento come l'intitolazione a Papa Pio XI dell'Ospedale di Desio, sua città natale.

Un'iniziativa carica di importanti valori simbolici, d'ordine civile, sociale, spirituale, e così indissolubilmente legata alla Terra di Lombardia, alla Brianza e alla Diocesi ambrosiana in particolare". "E' per ciò che ha rappresentato come cittadino benemerito di Desio e dell'intera Lombardia, ma soprattutto per la sua attività di pastore e di fine intellettuale cattolico capace di dare lustro all'Italia nel contesto mondiale in un periodo storico particolarmente difficile, che ho ritenuto opportuno e doveroso sostenere l'intitolazione a Papa Pio XI dell'Ospedale della città che ne ha visto i natali, accogliendo le favorevoli istanze della cittadinanza locale avanzate dal Comitato Ovest Brianza" ha concluso Letizia Moratti. (ANSA).