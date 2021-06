Aeroporti: design e sicurezza, Linate si rifà il look

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Il City airport di Milano Linate, dopo i lavori di riqualificazione iniziati nel 2019 e terminati nei tempi previsti, ha ora un look completamente rinnovato che è stato inaugurato alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Dopo il rifacimento della facciata, nel 2018, è cominciato il progetto di restyling architettonico del terminal per dare - spiega la Sea, la società che gestisce i servizi dello scalo - all'aeroporto "una nuova identità", per quanto riguarda ambienti, atmosfera e materiali, al fine di migliorare il comfort dei passeggeri.

Il progetto è ispirato alle linee guida della neuroarchitettura, la neuroscienza applicata all'architettura, che crea spazi capaci di suscitare benessere, riducendo al massimo stress e ansia.

I lavori del terminal hanno riguardato quindi il design architettonico e funzionale dell'area check-in, dei filtri di sicurezza e dell'area duty free. E' stata inoltre ampliata l'aerostazione con una nuova area sviluppata su tre livelli che comprendono i nuovi gate dall'1 all'8 e una nuova galleria commerciale.

Profondamente rinnovato anche il sistema security di Linate che ha inizio dal check-in: con il sistema "Face Boarding" il passeggero può associare all'impronta biometrica del proprio volto il suo documento e la carta di imbarco e fino al momento di salire a bordo non dovrà più mostrare alcun documento, accelerando il transito nei vari checkpoint. (ANSA).