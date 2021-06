Maltempo: forte temporale su Milano con allagamenti

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Un fortissimo temporale si è abbattuto attorno all'ora di pranzo, su Milano e l'hinterland milanese. Diverse le chiamate a Vigili del fuoco e Polizia locale che non segnalano comunque feriti o danni gravi ma la situazione viene definita ancora "in evoluzione". Alcune strade allagate, con difficoltà viabilistiche in varie zone della metropoli e nei comuni limitrofi, soprattutto a nord della città.

In zona Fiera una quindicina di centimetri d'acqua, che non riescono a essere smaltiti dai tombini perché scesi in pochi minuti, stanno rallentando il traffico.

Al momento si segnalano problemi a ponteggi, qualche cantina allagata e tegole pericolanti. (ANSA).