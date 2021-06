Emilio Pucci collabora con Supreme

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - E' una collaborazione decisamente originale quella tra il marchio amato dal jet set Emilio Pucci e il brand che piace ai giovanissimi Supreme, che ha dato vita a una collezione composta da 14 pezzi caratterizzati dalle stampe d'archivio della maison fiorentina.

La collezione comprende una giacca smoking in seta, completi sportivi in nylon resistenti all'acqua, camicie e T-shirt con logo stampato e ricamato, una felpa con cappuccio e pantalone abbinato, maglia e pantaloncini da calcio e una serie di accessori che completano il look. La nuova proposta sarà disponibile dal 10 giugno nei negozi Supreme, su supremenewyork.com e dall'11 giugno su emiliopucci.com