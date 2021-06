Fontana piazza Brescia a Jesolo in funzione dopo restauro

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - La fontana di Piazza Brescia, nel cuore del Lido di Jesolo, da oggi torna a nuova vita grazie al restauro conservativo che rientra in un progetto di riqualificazione promosso dal Comune. "La fontana di piazza Brescia è un simbolo della città ed elemento di collegamento tra il passato e il presente di Jesolo - spiega il Sindaco Valerio Zoggia -. Quando abbiamo deciso di promuoverne il recupero ci siamo convinti che, pur con le necessarie implementazioni tecnologiche fosse indispensabile conservarne il più possibile l'aspetto originale. Questo è ciò che è stato fatto e reso possibile dalla presenza di partner qualificati e con esperienza. Trend Group, ad esempio, ha curato con grande attenzione il rivestimento interno della vasca con la tecnica del mosaico, riproducendo il drago rosso simbolo araldico del Comune di Jesolo, così come la corona esterna composta da lastre di marmo. Il risultato finale è di assoluto pregio e ci ha portato a riconsegnare alla città e a piazza Brescia uno dei simboli del boom turistico di Jesolo". I lavori sono iniziati lo scorso marzo e si sono conclusi a fine maggio.

"Siamo felici di aver contribuito a restituire, attraverso questo intervento di recupero, un pezzo del patrimonio storico e culturale di Jesolo alla sua cittadinanza - ha detto Giuseppe Fano, presidente di Trend Group azienda vicentina leader mondiale nel campo del mosaico di vetro e in foglia d'oro 24K -.

La promozione del restauro conservativo da parte del Comune è di notevole pregio in quanto riconosce e valorizza lo straordinario valore artistico e storico di un così prezioso simbolo".

Nella fontana è stato installato un sistema di getti per ottenere un effetto cupola. Grazie all'illuminazione con 45 fari RGB e tre fari bianchi centrali sarà poi possibile proporre effetti di luce personalizzabili. (ANSA).