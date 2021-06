Peruviano ucciso: sei arresti della polizia

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Sei persone sono state arrestate dalla Polizia, a Milano, in esecuzione di un decreto di fermo emesso dal pm, per il caso del peruviano ucciso a coltellate a margine di un torneo di calcetto. I sei uomini, di origine peruviana, supporters della squadra amatoriale di calcetto 'Milano Grone' sono "ritenuti responsabili dell'omicidio del trentottenne peruviano, supporter del rivale club calcistico peruviano 'Universitario De Deportes'" avvenuto il pomeriggio del 29 maggio scorso a Milano, in via del Ricordo.

L'attività investigativa condotta dalla Squadra mobile della Questura di Milano ha consentito di ricostruire la dinamica dell'omicidio del 38enne Adrian Yparaguirre Silva. Secondo le indagini, i presunti responsabili sarebbero presto scappati all'estero e si erano già in parte resi irreperibili.

In particolare, poco prima dell'inizio della semifinale del trofeo amatoriale "The super League Milano" che si sarebbe dovuta disputare tra le squadre Sporting Cristal e Garra Crema, in una struttura in via del Ricordo, a Milano, è iniziata una discussione a causa di rivalità calcistiche. Subito la vittima è stata accerchiata da almeno sei uomini, quattro dei quali muniti di coltello, che hanno sferrato alcuni fendenti colpendola più volte alla schiena e al torace. (ANSA).