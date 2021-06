Covid: cani a drive through tamponi per fiutare il virus

(ANSA) - LODI, 02 GIU - La prima sperimentazione nei laboratori del dipartimento di Medicina Veterinaria a Lodi si è conclusa positivamente e ora l'addestramento dei cani per fiutare il coronavirus prosegue sul campo: le persone in fila al drive through del Parco Tecnologico Padano di Lodi per effettuare il tampone possono quindi partecipare alla seconda fase della sperimentazione per capire qual è l'affidabilità dell'olfatto degli animali per scoprire il virus.

Il progetto è realizzato dall'Università degli Studi di Milano con l'ospedale Sacco e il Medical Detection Dogs Italy onlus. "A chi darà il proprio consenso appena dopo aver eseguito il tampone - spiega Stefano Di Giovine, responsabile operazioni del Ptp - verrà consegnata una scheda con un questionario anonimo e due tubicini da mettere sotto le ascelle per 15 minuti. Saranno proprio questi campioni, poi, che verranno annusati da cani addestrati di varia razza che potranno segnalare, o meno, la presenza del covid-19".

"In queste prime ore di sperimentazione - aggiunge Di Giovine - sono state solo una trentina le persone che hanno voluto sottoporsi al test. Speriamo nei prossimi giorni aumentino. Si tratta di progetti che arricchiscono il sapere umano, quindi partecipare è sempre una buona scelta. Si punta a far diventare questi cani affidabili quanto i cani antidroga". (ANSA).