Moratti: 'Monitoriamo varianti da India e Bangladesh'

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "Teniamo ben monitorata la situazione delle varianti, in particolare di quella inglese, sequenziando le varianti sia da India che da Bangladesh. Inoltre stiamo lavorando per i richiami invernali. Abbiamo già avuto riunioni e ne avremo delle altre perché le somministrazioni non passeranno più attraverso le Hub che torneranno alla loro attività abituale". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel corso della sua visita all'hub di smistamento Dhl di Malpensa. Per quanto riguarda le somministrazioni alla fascia di età tra i 12 e i 15 anni, Letizia Moratti ha anticipato che l'Aifa, "da quanto mi ha detto il ministro Speranza, dovrebbe dare la sua autorizzazione già da questa sera e noi stiamo lavorando naturalmente per mettere in sicurezza le scuole". "Oggi la Lombardia ha superato 6 milioni di somministrazioni, che nell'ultima settimana sono state 620.000, sfiorando una media di 90.000 al giorno. I trentenni che si sono iscritti per una dose al 27 maggio sono più di 400.000 per un totale di 650.000 adesioni, pari cioè al 57% della popolazione per quella fascia di età ed hanno raggiunto i 40enni" ha concluso Moratti. (ANSA).