Basket: Milano stende Cska, arriva terza in Eurolega

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Si consola con la vittoria nella finalina per il terzo posto l'Ax Milano. Lasciando a riposo Datome e Delaney in vista del primo match point di mercoledì nelle semifinali scudetto contro Venezia, l'Olimpia batte 83-73 il Cska Mosca orfano di Hackett (lieve problema muscolare) e conquista il bronzo virtuale dell'Eurolega.

Una gara dai ritmi piuttosto vacanzieri vista la non irresistibile posta in palio che Milano riesce a conquistare con una difesa molto solida, con un parziale di 8-0 in avvio di quarto periodo (68-57 al 34') e con le sparate nel finale di Micov e Rodriguez (14 per entrambi, con 6 assist per lo spagnolo). I due veterani guidano il referto di Milano che conta 5 giocatori in doppia cifra (11 per Moraschini, Roll e Shields).

"Nessuno vuole mai giocare questa finalina - spiega Rodriguez, nominato mvp della gara - ma ci porteremo indietro questa esperienza per il nostro futuro". Alle 20.30 è in programma l'atto finale tra Efes e Barcellona per stabilire chi salirà sul tetto d'Europa. (ANSA).