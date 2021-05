Vende farmaci non autorizzati, denunciata commerciante a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 26 MAG - Una donna di 35 anni, di nazionalità nigeriana, titolare di un'attività commerciale a Pavia, è stata denunciata per esercizio abusivo della professione di farmacista e per l'importazione e commercio di farmaci non autorizzati. La commerciante è stata trovata in possesso di 78 confezioni di farmaci antibatterici e antinfiammatori privi di autorizzazione alla vendita, e di 581 confezioni di prodotti cosmetici privi di etichetta in lingua italiana.

L'indagine è stata condotta dai Carabinieri di Pavia, insieme ai loro colleghi del Nas di Cremona, ai militari del nucleo ispettorato del lavoro di Pavia e del nucleo cinofili di Casatenovo (Lecco) e alla Polizia Locale di Pavia. Nel corso dell'operazione è stato denunciato anche un cliente del negozio, un uomo di 30 anni di nazionalità nigeriana, trovato in possesso di 12 grammi di hashish suddivisi in dosi. (ANSA).