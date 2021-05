Salone mobile: Giorgetti, ci sarà Italia che non si arrende

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "Sono convinto che da questo passaggio usciremo tutti più forti e sapremo presentare al mondo l'immagine di un'Italia che non si arrende". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha parlato del Salone del mobile 2021 la cui edizione speciale del post pandemia si terrà dal 5 al 10 settembre a Milano, in un video messaggio durante la conferenza stampa di presentazione. "Come governo sin da subito abbiamo deciso di sostenere l'idea che il Salone del mobile, in qualsiasi forma, si doveva tenere quest'anno - ha aggiunto -, perché è il segnale che l'Italia vuole ripartire e che anche Milano in qualche modo, dove il virus ha colpito duramente, si rimette in gioco. L'Italia deve fare sistema, con il governo e gli operatori, con il nostro punto di forza nel mondo, la nostra creatività e la capacità di fare e di sfidare anche situazioni complicate e superarle". Il ministro ha ringraziato "Federlegnoarredo che ha accettato questa sfida in un momento così complicato e ha coinvolto anche tutti gli imprenditori coraggiosi che hanno deciso di resistere e continuare a lavorare , inventare produrre anche in questa fase. Il Salone del mobile sarà in una forma diversa e innovativa e tutto quello accaduto nell'ultimo anno e mezzo ha costretto tutti noi, dalla politica, alle imprese, ai cittadini, a cambiare - ha concluso - e questo cambiamento deve essere in qualche modo un cambiamento che ci migliora". (ANSA).