Fabbricato imbarchi Linate diventa sede associazione Alpini

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Il fabbricato costruito nel 2019 da Sea come area imbarchi di Linate, durante i lavori di restyling, non sarà demolito ma avrà una nuova vita a Brescia, su un terreno messo a disposizione del Comune, e diventerà sede della protezione civile Alpini Nord Italia.

Sea lo ha infatti ceduto ad Ana, l'associazione nazionale Alpini, grazie a Banco Building, organizzazione di volontariato che fa da ponte fra aziende e mondo no profit per eliminare gli sprechi e favorire la sostenibilità ambientale con il riutilizzo di materiali edili, arredamento, tessile e altro.

Il fabbricato sarà utilizzato come centro operativo e di formazione e come base logistica. "Questa struttura - ha spiegato il presidente Ana Sebastiano Favero, - costituirà un punto di riferimento per gli Alpini Lombardi ma non solo, sarà infatti al servizio della nostra Protezione Civile e delle attività organizzative dell'ANA orientate all'espletamento dei compiti e degli impegni istituzionali".

"Siamo riusciti a terminare la nuova Linate nei tempi previsti. Consegnare oggi il fabbricato all'Associazione Nazionale Alpini conferma il nostro impegno verso tutte le attività sostenibili" ha aggiunto Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA. Soddisfatti anche il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e l'assessore bresciano alla Protezione civile Valter Muchetti, che hanno partecipato alla cerimonia di consegna in cui si è anche esibito il coro degli alpini.

La speranza di Banco Building, ha spiegato il presidente Silvio Pasero, è che ora "anche altre aziende possano contribuire alla nostra attività volta a coniugare la lotta allo spreco e il sostegno ai bisogni delle persone, insieme al Banco Alimentare e Banco Farmaceutico". (ANSA).