Torna TedxMilano, dopo pandemia oltre caos nuovi equilibri

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Ci saranno anche la scrittrice Silvia Avallone, nel talk 'Leggere ti cambia', che parlerà della lettura come atto di ribellione e opportunità per conoscere se stessi, Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto, in lizza per un posto alle Olimpiadi, colpito alla schiena da un proiettile nel 2019 ma pronto a guardare al futuro con coraggio, e Sarah Brizzolara, attivista del movimento Fridays for Future, tra i monologhi della nuova edizione di 'TedxMilano' incentrata, quest'anno, sul post-pandemia sui temi 'caos' ed 'equilibri'.

Mercoledì 9 e giovedì 10 giugno torna infatti l'appuntamento con TEDxMilano con un format completamente rinnovato: non più un unico evento, come nelle precedenti edizioni, ma due serate fruibili dal vivo, in presenza alla Triennale Milano, e trasmesse anche in diretta streaming. Il 9 giugno, in particolare, l'evento sarà specificatamente dedicato ai giovani (TEDxYouth@Milano).

Tra gli speaker di questa edizione anche Gabriele Micalizzi, fotoreporter italiano specializzato in zone di guerra; Caterina Sarfatti, che indagherà il rapporto tra donne e Climate Change; Nadeesha Uyangoda, giovane scrittrice che racconterà le difficoltà e i pregiudizi nei confronti delle coppie multiculturali.

"Dopo lo scoppio della pandemia, tutto è cambiato - dicono Catherine de Brabant e Benedetta Marietti, curatrici TEDxMilano - Per questo abbiamo coinvolto speaker che con le loro idee sapessero leggere e trasformare in opportunità il Caos che ci ha travolto, e al contempo trovare nuovi Equilibri". (ANSA).