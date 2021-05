Festa Inter: delirio tifosi, cori e fumogeni per pullman

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Delirio per le migliaia di tifosi dell'Inter all'arrivo del pullman nerazzurro fuori da San Siro prima della sfida contro l'Udinese. La festa scudetto della tifoseria interista, iniziata nella mattinata, è proseguita infatti con l'accoglienza trionfale per i giocatori nerazzurri, arrivati in pullman al Meazza: due ali di folla hanno festeggiato tra cori, fumogeni e bandiere, con la polizia schierata lungo la strada per cercare di evitare che i tifosi si avvicinassero troppo al pullman al cui interno Hakimi, Bastoni, Lautaro, Skriniar e Padelli, tra gli altri, erano in prima fila per festeggiare.

Dopo il passaggio della squadra, ora i tifosi stanno lentamente tornando nella zona del "Baretto" dietro la Curva Nord, dove proseguiranno le celebrazioni aspettando che i calciatori, dopo la gara con l'Udinese, si affaccino dallo stadio con la coppa dello scudetto. (ANSA).