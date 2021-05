Ad agosto water music festival sui laghi Pontedilegno-Tonale

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Passerelle galleggianti per concerti sui laghi d'alta quota, installazioni visive, proiezioni su schermi d'acqua: è il Water Music Festival, organizzato per agosto dal Consorzio Pontedilegno-Tonale.

"Abbiamo concepito questo calendario di eventi come un contraltare estivo del popolarissimo Ice Music Festival, la kermesse musicale che si svolge dal 2018 in un grande igloo a 2.700 metri di quota sul Ghiacciaio Presena - spiega Michele Bertolini, direttore del Consorzio - Vorremmo che anche questo festival estivo fosse uno strumento per portare i nostri ospiti a riflettere sui pericoli connessi con i cambiamenti climatici e con i rischi che essi comportano in termini di riduzione di risorse preziose, a partire dall'acqua, elemento cruciale per la vita di tutti noi e per l'economia e le attività delle comunità montane".

Gli eventi più suggestivi avranno come scenari diversi laghi: su quello di Valbiolo, al Passo Tonale, verranno installate delle passerelle galleggianti dove si terranno concerti che spazieranno dalla musica classica al pop al jazz alle musiche per bambini. Da un altro lago - quello della conca di Valbione, a Ponte di Legno - all'imbrunire, uno schermo d'acqua si alzerà per mettere in scena una favola selezionata in un contest cui hanno partecipato gli studenti delle scuole del comprensorio.

