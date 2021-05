Angela Missoni lascia direzione creativa maison

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - La notizia è uscita all'alba sul sito americano Business of Fashion, in Italia sul Corriere della sera e l'azienda ora la conferma: Angela Missoni, figlia di Ottavio e Rosita, lascia la direzione creativa del marchio. Per la prima volta in 68 anni, a disegnare le collezioni, non sarà qualcuno della famiglia. Un passo indietro - spiegano dall'azienda - per abbracciare anche una clientela millennial e dare spazio a un terzo capitolo della maison, iniziato lo scorso maggio con l'arrivo del nuovo ad Livio Proli e il suo piano 2021-2025 per il rilancio, condiviso all'unanimità dai soci.

(ANSA).