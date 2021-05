Mattarella,tempo di rilancio dell'Italia

(ANSA) - BRESCIA, 18 MAG - "Questo è il tempo del rilancio. La vicinanza alla città e alla provincia di Brescia è stata ampia, questo è il tempo del rilancio comune. Dipendiamo gli uni dagli altri, quanto sia necessario che ciascuno faccia la sua parte. Ci richiama al senso della solidarietà, a fare ognuno la sua parte". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dall'Università di Brescia, all'inaugurazione dell'anno accademico.

La visita del Capo dello Stato in una delle città più colpite dalla pandemia è poi proseguita con la visita alla Vittoria Alata, da poco restaurata, la statua bronzea di epoca romana che è uno dei simboli della città, per terminare all'hub vaccinale in fiera.

"Questo - il messaggio che ha voluto lanciare Mattarella - è il tempo del rilancio, anche in onore di coloro che sono rimasti vittime, è il tempo della ripresa, del pensare e progettare il futuro, di progettare la ripartenza. Questo è il tempo di farlo insieme, perché questa è la condizione per poterlo fare con efficacia. Insieme, non vuol dire abbandonare le proprie prospettive, idee e opinioni ma confrontarsi costruttivamente, perchè confrontarsi è ben diverso che agitare le proprie idee come motivi di contrapposizione insuperabile. Questo è il messaggio che oggi emerge"