Bimba di 3 anni cade nel fiume Adda a Lodi, grave

(ANSA) - LODI, 16 MAG - Una bambina di 3 anni è caduta nel fiume Adda a Lodi, al confine con Montanaso Lombardo, nella zona Belgiardino, frequentata in zona verde soprattutto a piedi e in bicicletta nei fine settimana dai lodigiani. Due persone che hanno assistito alla tragedia si sono immediatamente gettate nelle acque, pericolose per correnti e mulinelli, per salvarla e sono riuscite a portarla a riva mentre dei passanti chiamavano i soccorsi.

I sanitari, arrivati sul posto, hanno soccorso la piccola che è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e hanno anche medicato una delle due persone che si era gettata in Adda, un ragazzo di 21 anni. (ANSA).