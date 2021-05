Maltempo: frana sfiora centro abitato nella Bergamasca

(ANSA) - BERGAMO, 14 MAG - Una frana è caduta su una strada provinciale nella Bergamasco, la numero 5 che da Branzi porta a Carona, in alta valle Brembana. I detriti, con terra e arbusti, per un totale di circa 15 metri cubi, si sono staccati dalla parete montana e hanno invaso la strada a pochi metri dall'abitato di Carona. Non risultano feriti: all'origine del distacco probabilmente le piogge delle ultime ore nella zona. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia di Bergamo: avviato lo spostamento della frana, con la carreggiata percorribile a senso unico alternato. (ANSA).