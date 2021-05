Resistenza: a Milano la nuova Loggia Mercanti di Cini Boeri

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - A Milano la Loggia dei Mercanti, luogo che celebra la Resistenza in città, ha una nuova veste che è stata inaugurata oggi alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala e del presidente di Anpi Milano, Roberto Cenati.

La nuova Loggia è frutto del progetto donato undici anni fa all'Anpi dalla partigiana e architetto Cini Boeri e che consiste nel posizionamento di due stele in vetro stratificato, con scritte sulla Resistenza, di fronte alle quali sono state posizionate delle panchine in pietra. Sulle due stele sono state inserite due frasi di Primo Levi e di Vittorio Foa. La Loggia dei Mercanti è uno dei luoghi simbolo della Resistenza di Milano: nel 1953 il Comune ha posto in quel luogo diciannove lastre di bronzo con incisi i nomi dei partigiani, dei deportati politici, dei lavoratori arrestati per aver partecipato allo sciopero generale del marzo 1944, degli ebrei milanesi tradotti nei campi di sterminio nazisti dai quali non fecero più ritorno.

Il progetto di restyling di Cini Boeri è stato portato avanti dal nipote, Antonio Boeri. "Esprimo un auspicio e un impegno - ha detto il sindaco Sala - : vorrei che insieme lavorassimo perché questo luogo possa essere sempre un punto di attenzione, visita, approfondimento da parte dei ragazzi delle nostre scuole. Ci sono molti ragazzi che vogliono farsi un'idea politica e credo che portare qua le scuole sia la cosa migliore che si possa fare". La Loggia dei Mercanti "è un monumento a cielo aperto della Resistenza milanese - ha commentato Roberto Cenati - . Nei giorni più bui del regime fascista Milano seppe resistere e organizzare la prima Resistenza". Cenati ha fatto appello ai cittadini milanesi a "rispettare la Loggia, non bivaccarci e a non vandalizzarla" e al Comune di potenziare l'illuminazione e installare delle telecamere. (ANSA).