COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - La Lombardia ha superato i 10 milioni di tamponi effettuati, arrivando precisamente a 10.017.648. Ieri ne sono stati processati 49.484, da cui sono emersi 1.396 nuovi positivi, con un rapporto del 2,8% tra test e casi. Continuano ancora a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 417 (-31) e nei reparti, dove sono 2.351 (-90). Sono 13 i decessi.

"Con le prenotazioni degli over 50 abbiamo riempito l'agenda delle vaccinazioni sino a metà giugno, ma speriamo presto di poter avviare la campagna vaccinale anche per i 40enni": a fornire il quadro in Lombardia è stato il presidente della Regione Attilio Fontana. "La campagna vaccinale sta procedendo bene - ha aggiunto -: stiamo attuando rigorosamente le indicazioni del generale Figliuolo". Sulla ridistribuzione delle dosi di AstraZeneca dalle Regioni dove c'è un alto tasso di rifiuto, il commissario Figliuolo "ci ha detto - ha riferito il governatore - che stanno facendo le valutazioni del caso".

E' stata ricoverata una delle passeggere del volo atterrato a Orio al Serio, in provincia di Bergamo, dall'India. La donna si trovava, come gli altri passeggeri, in isolamento in un Covid Hotel. L'Ats di Bergamo ha spiegato che è stata ricoverata ieri con sintomi del coronavirus e difficoltà respiratorie che hanno reso necessario il C-pap.

Sul fronte dei controlli, i carabinieri sono intervenuti la notte scorsa a Milano in un hotel del centro dove, era in corso il compleanno del calciatore dell'Inter Romelu Lukaku. Il giocatore era con altre 23 persone che saranno sanzionate per violazione della normativa anti covid. Tra loro anche altri calciatori dell'Inter. Secondo la società nerazzurra, però, non si trattava di una festa di compleanno, ma di una semplice cena dopo la partita con la Roma.

Una buona notizia arriva infine dal mondo della cultura: il pubblico della Scala potrà tornare ad occupare i posti di platea dal 25 giugno quando è in programma un concerto del pianista Maurizio Pollini. Per quella data sarà infatti smontata la pedana che era stata messa sopra le poltrone della sala per garantire il distanziamento fra i professori d'orchestra. (ANSA).