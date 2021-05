Vaccini: in Lombardia somministrate 95,5% dosi consegnate

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "La macchina lombarda delle vaccinazioni, con il 95,5% delle dosi somministrate su quelle consegnate, al momento non può andare a pieno regime e superare il target delle 85mila dosi quotidiane, però le 573mila adesioni dei cinquantenni lombardi a nemmeno tre giorni dall'apertura alla loro fascia d'età testimoniano della forte volontà della Lombardia di riprendere in mano il proprio destino e di tornare a una vita più normale anche grazie al green pass". Lo scrive la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo nuovo profilo Facebook.

"A questo proposito sono contenta che la mia proposta di allungare la sua validità, oltre ai sei mesi attuali, sia stata accolta per essere presa in considerazione dal Ministro della Salute d'intesa con il Comitato Tecnico Scientifico - aggiunge Moratti -. È necessario proseguire, considerando un rischio ragionato come ha ben detto il Presidente Draghi, verso un ritorno alla normalità per dare speranza e la possibilità di ripartire a molte categorie pesantemente colpite dalle chiusure e dal coprifuoco". (ANSA).