Scala,Fontana: 'Momento importante, chiederemo più pubblico'

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - La riapertura al pubblico della Scala è "un momento bello, importante in cui la cultura ricomincia a funzionare" secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana che ne ha parlato con i giornalisti arrivando a teatro per il concerto di riapertura.

Al momento sono solo 500 quelli che sono potuti arrivare, dal presidente della Camera della moda Carlo Capasa, a quello di Confcommercio Carlo Sangalli e, al debutto da quando Esselunga è socia della Scala Marina Caprotti, a Liliana Segre al presidente emerito dell'Anpi Carlo Smuraglia. La speranza del teatro è però che si possa aumentare la capienza. Ed è una richiesta che Fontana ha intenzione di fare: "Abbiamo interlocuzioni continue con il Cts, con le Regioni e il governo. Chiederemo se è possibile".

"L'auspicio - ha aggiunto - è che si riesca a trovare una strada da implementare in sicurezza ma il vero auspicio è che si possano completare le vaccinazioni. Se avessimo più vaccini, potremmo chiudere la campagna anticipatamente". (ANSA).