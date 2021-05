In Lombardia da mezzanotte over 50 possono prenotare i vaccini

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Prenderanno il via dalla mezzanotte di oggi, domenica 9 maggio, sul portale di Regione Lombardia, le prenotazioni per effettuare il vaccino anti Covid-19 per i 50-59 enni. Lo spiegano fonti della Direzione Welfare di Regione Lombardia. Il governatore Attilio Fontana aveva annunciato giovedì scorso l'avvio delle prenotazioni per la fascia di età 50-59 da lunedì. (ANSA).