Csm: in corso a Roma interrogatorio pm Storari

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - E' in corso, in ufficio diverso dalla sede della Procura di Roma di piazzale Clodio, l'interrogatorio del pm di Milano Paolo Storari, indagato per rivelazione del segreto d'ufficio per avere consegnato all'ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, i verbali secretati resi dall'avvocato Piero Amara.

L'atto istruttorio si svolge alla presenza del procuratore capo Michele Prestipino e dei sostituti Rosalia Affinito e Fabrizio Tucci.

I magistrati questa mattina hanno lasciato gli uffici di Clodio.

(ANSA).