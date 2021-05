Csm: difesa Storari, verbali dati a persona autorizzata

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - "Storari non ha provocato assolutamente niente. Quello che è tecnicamente avvenuto è che delle informazioni, perchè i verbali non sono che il supporto di informazioni, sono state comunicate ad una persona autorizzata a riceverle. A sua volta questa persona le ha veicolate ad un organo istituzionalmente competente".

Lo ha detto l'avvocato Paolo Della Sala, difensore del pm di Milano Paolo Storari, al termine dell'interrogatorio svolto con i magistrati di Roma.

Il magistrato milanese consegnò i verbali degli interrogatori dell'avvocato Piero Amara all'allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo per "autotutela" di fronte a un'inerzia nelle indagini della Procura di Milano da lui asserita. (ANSA).