Moda: via Montenapoleone riparte con mostre e ospiti

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Una mostra sulle architetture anni '60 accompagnata da installazioni a cielo aperto, ospiti in boutique e l'iniziativa Colazione in Montenapoleone sono le iniziative messe in campo per maggio da MonteNapoleone District, l'associazione che riunisce oltre 130 brand del lusso nel quadrilatero della moda milanese.

Visibile dal 10 al 23 maggio, la mostra intitolata "Anni '60.

Rivoluzione Milano", a cura di Giuseppe Barbieri, si concentrerà sul fermento culturale ed economico del decennio 1960-1970, periodo dell'entrata in scena di designer e imprenditori che lanciarono l'Italian Style sul mercato internazionale, dei prodotti in serie, di architetture importanti e trasformazioni urbane.

Nel corso del mese il MonteNapoleone District si animerà anche grazie alla presenza di volti e testimonianze del mondo del lusso e della moda, dai fondatori dei diversi brand passando per i creativi, manager, artigiani e ambasciatori del lifestyle internazionale.

Oltre alla mostra, Via Montenapoleone ospiterà anche la Gran Turismo a elettroni Audi RS e-tron GT, la nuova auto elettrica del brand. Inoltre, prende il via anche l'iniziativa "Colazione in MonteNapoleone", con le boutique che invitano i loro migliori clienti per una pausa mattutina in una pasticceria della via.

(ANSA).