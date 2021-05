Covid: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Con 50.251 tamponi effettuati, sono 1.557 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività ancora in calo al 3% (ieri 3.4%). Diminuiscono i posti letto occupati sia in terapia intensiva (-6, 519) che negli altri reparti (-75, 3.188). I decessi sono 32 per un totale complessivo di 33.046 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Dal 26 aprile al 2 maggio Ats Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 641 casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle province del capoluogo di regione e di Lodi. Si tratta di 516 alunni e 125 operatori scolastici. Il numero di persone isolate, invece, è 8.344: 8.033 alunni e 311 operatori.

I numeri sono in linea con la settimana precedente. Dei 641 positivi, 25 sono del Nido, 128 della scuola dell'infanzia, 218 della scuola primaria, 142 della secondaria di primo grado e 128 di quella di secondo grado.

Anche la festa del Patrono si adegua alle restrizioni del Covid: e così ad Arcisate, in provincia di Varese (che fa parte dell'arcidiocesi di Milano) la messa dell'arcivescovo Mario Delpini, lunedì prossimo alle 20:30 sarà con prenotazione obbligatoria. Per la festa di San Vittore Martire, domenica 9 ci sarà la messa alle 10:30 alla grotta di Arcisate. Poi pranzo conviviale, ma anche qui in versione pandemia. Infatti il pasto sarà solo da asporto, con la possibilità di ordinare (prenotando online il takeaway) polenta e spezzatino o polenta e zola. Il ricavato servirà per le opere parrocchiali.

Sul fronte dei vaccini sono state 20 mila le prenotazioni del siero anti Covid effettuate dai cittadini con l'aiuto del portalettere munito di apposito palmare e altre 20 mila prenotazioni sono avvenute tramite Atm, cioè Postamat. (ANSA).