Covid: Lombardia,nessun caso di variante indiana sequenziato

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - In Lombardia non è ancora stato sequenziato alcun caso di variante indiana del Coronavirus. Lo si evince dai dati presentati oggi in Consiglio Regionale dalla vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, in risposta ad un'interrogazione del consigliere del Movimento 5 Stelle, Gregorio Mammì. Secondo Letizia Moratti, infatti, in Lombardia sono stati sequenziali 5.423 casi di variante inglese, 33 casi di variante sudamericana, 50 casi di variante giapponese e 34 di variante nigeriana. Sono poi stati rilevati 185 casi relativi ad altre varianti, le quali per la dg Welfare non sono di interesse scientifico e, comunque, non riconducibili alla variante indiana. Letizia Moratti ha poi spiegato che "l'Italia è indietro con le genotipizzazioni". "Sarà mia cura portare la questione in conferenza Stato-Regioni con gli altri assessori alla Salute per presentare poi una proposta - ha concluso - per aumentare il sequenziamento così come viene fatto in altri Paesi". (ANSA).