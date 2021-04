Tentata rapina: Movimento P.Iva, al fianco del gioielliere

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Il Movimento Autonomi e Partite Iva si schiera al fianco del gioielliere di Grinzane Cavour e annuncia di essere pronto a scendere in piazza in caso fosse deciso per lui il rinvio a giudizio. "Ieri mattina Mario Roggero non è uscito di casa per uccidere - dice Eugenio Filograna, presidente del Movimento -, ma per andare a lavorare, mantenere la propria famiglia e pagare le tasse, non era certo pronto e non si sarebbe mai augurato di vedere entrare nella sua gioielleria 3 uomini armati di un coltello e di una pistola, che ha scoperto solo dopo essere finta".

"Ieri mattina i tre rapinatori sono usciti di casa con la consapevolezza di quello che andavano a fare - prosegue Filograna - consapevoli che si sarebbero armati, consapevoli che avrebbero picchiato e minacciato di morte, consapevoli che avrebbero derubato un negozio. Il gioielliere Mario Roggero ha agito sotto choc, nella disperazione. Per tutte queste ragioni ci schieriamo al fianco di un lavoratore onesto. Annunciamo che siamo decisi a proclamarci difensori politici di Roggero e che, se dovesse essere rinviato a giudizio, scenderemo in piazza a mostrare tutto il nostro disaccordo ad accettare passivamente che lo Stato perseguiti chi si è difeso, esponendolo al rischio dell'incertezza del suo futuro e di quello della sua famiglia, condannandolo a subire anni di udienze, spese legali e angoscia dopo aver subito lo choc e le conseguenze di una tentata rapina".