Digitale: Colao nomina Comitato Consultivo per PA

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ha nominato i primi esperti che comporranno il Comitato Consultivo per la PA Digitale, organo di consulenza del Ministro e del Dipartimento sui temi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Ne faranno parte Michela Bambara (Falck Renewables), Carlo Bozzoli (Enel), Michaela Castelli (Utilitalia, Nexi, Sea e Acea), Gianluigi Vittorio Castelli (Ferrovie dello Stato Italiane) con il ruolo di co-coordinatore del Comitato; Roberta Cocco (Comune di Milano) con il ruolo di co-coordinatrice del Comitato, Anna Di Silverio (Avanade Europa), Roberto Lancellotti (Inps) e Massimo Enrico Proverbio (Intesa Sanpaolo).

Al Comitato di supporto al Ministro si affiancheranno due gruppi di esperti: uno che coinvolgerà i direttori dei sistemi informativi delle Pubbliche amministrazioni centrali, delle PA locali e delle in-house per individuare azioni sinergiche e risultati di breve periodo nel perimetro dei piani per il 2026 (coordinato dal Capo Dipartimento del MITD) e un tavolo tecnico per la transizione digitale del territorio, per identificare esigenze e indirizzare soluzioni verso servizi più utili, semplici e veloci (coordinato da Roberta Cocco). (ANSA).