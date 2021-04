Covid: 71 sanzionati a Milano dai carabinieri

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Sono state 71 le persone, in gran parte studenti universitari di età tra i 20 e i 26 anni, sanzionate nelle ultime ore dai carabinieri a Milano per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento dell'emergenza da Covid19.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile, anche a seguito di diverse segnalazioni di assembramenti al 112, sono intervenuti in Corso Garibaldi, Largo la Foppa e in Via Lazzaro Palazzi, dove hanno identificato 32 giovani che stavano consumando cocktail da asporto in palese violazione della normativa; in via Panfilo Castaldi hanno identificato e sanzionato il titolare di un esercizio pubblico intento a vendere alimenti e bevande a sei avventori trovati vicini al locale.

In Piazzale Archinto, nel quartiere Isola, i carabinieri hanno trovato 17 giovani intenti a consumare bevande, acquistate poco prima nei locali pubblici ivi presenti, ma trovati chiusi all'arrivo degli equipaggi.

In Corso Como, Via Tadino e Via Lambertenghi, i militari hanno identificato infine 15 giovani trovati fuori dalle abitazioni, senza valida giustificazione, in violazione del coprifuoco. Per gli esercenti dei bar coinvolti sarà proposta la chiusura temporanea. (ANSA).