Vaccini: da domenica apre mega hub Palazzo Scintille

(ANSA) - MILANO, 22 APR - "Il nostro obiettivo è di effettuare 100.000 vaccinazioni al giorno. Un traguardo raggiungibile a patto che in Lombardia arrivino nuove dosi da mettere a disposizione dei nostri centri vaccinali": è quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della sua visita al 'Palazzo delle Scintille', dove dal 25 aprile sarà attivo un grande centro vaccinale.

"Si tratta - ha spiegato il governatore - della più grande area allestita in Italia insieme a quella della Fiera di Brescia. Una struttura creata con la collaborazione di Fondazione Fiera Milano e Generali, con il contributo e la partecipazione di importanti partner privati quali Cisco e Moncler che ringrazio". Il nuovo centro, in linea con le indicazioni del piano di vaccinazione massiva di Regione Lombardia, risponde all'esigenza di avere ulteriori e adeguati spazi sul territorio per proseguire le inoculazioni con un ritmo sempre più sostenuto. "Ieri - ha aggiunto Fontana - siamo arrivati a 68.000 somministrazioni, adesso ci troviamo a rallentare a causa della carenza di vaccini. Abbiamo bisogno di implementare la fornitura, così potremo anche arrivare a quota 100.000 al giorno".

Il presidente Fontana ha infine evidenziato che "Palazzo Scintille è organizzato per somministrare circa 10.000 inoculazioni al giorno attraverso 72 linee di erogazione vaccinale". (ANSA).