Da Nestlé nuove varietà caffè a basse emissioni CO2

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Una nuova generazione di varietà di piante di caffè a bassa emissione di carbonio, che sfrutta la naturale biodiversità delle piante senza ricorrere ad alcun intervento di modificazione genetica. E' stata creata, attraverso incroci di varie specie, dagli scienziati di Nestlé.

Rispetto allo standard, le due nuove varietà di Robusta offrono una resa fino al 50% in più per albero. Questo consente una maggiore produzione di caffè a parità di superficie agricola, fertilizzante ed energia utilizzata, contribuendo dunque a una riduzione fino al 30% dell'impronta di CO2e (biossido di carbonio equivalente) dei chicchi di caffè verde.

Dal momento che il 40-80% delle emissioni di CO2e per produrre una tazzina di caffè sono riconducibili alla filiera dei chicchi di caffè verde, queste varietà innovative - spiegano da Nestlé - potranno contribuire a ridurre in maniera significativa l'impronta di carbonio associata al consumo di caffè.

Una di queste nuove varianti di Robusta è già stata sperimentata con successo ed è attualmente coltivata in America Centrale.

Queste nuove varietà consentiranno inoltre agli agricoltori di aumentare il proprio reddito, permettendo loro di coltivare più caffè a parità di terra, in modo più sostenibile e con una minore impronta di carbonio.

Nestlé sta anche sviluppando nuove varietà di Arabica ad alta resa, coltivate per resistere meglio alla "ruggine del caffè", e una varietà resistente alla siccità, attualmente in fase di sperimentazione nei campi dell'Africa Centrale, che garantirebbe una resa fino al 50% in più per pianta in condizioni di stress idrico da moderato a grave. (ANSA).