COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Con 46.901 tamponi effettuati, è di 1.670 il numero di nuovi casi registrati in Lombardia. Stabili i ricoveri: -33 in terapia intensiva e + 16 negli altri reparti.

E' di 67 il numero dei morti.

"Se le cose dovessero continuare a migliorare come in questi giorni, ci sono buone possibilità che si ritorni gialli" ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, preoccupato però per la situazione relativa alle scuole.

"Dobbiamo risolvere - ha spiegato - il problema dell'equazione insostenibile che vede le scuole al 100% e la copertura dei treni al 50%. Questo è un problema che abbiamo già evidenziato al governo". Nella settimana dal 12 al 18 aprile, sono 669 i casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle scuole delle province di Milano e Lodi. Nella Bergamasca, cresce il numero di classi in quarantena, passate da 9 a 72 in una settimana.

Si lavora intanto per le riaperture. Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato una mozione urgente del consigliere Giulio Gallera che "impegna il Presidente e la Giunta Regionale ad intervenire presso il governo affinché sia estesa anche ai locali con ambienti chiusi" l'avvio dei servizi di ristorazione al tavolo, nel caso di zona gialla.

Oggi ha aperto il nuovo centro vaccinale anti-Covid presso il Parco Esposizioni Novegro, a Segrate, gestito dal Gruppo San Donato per conto di Regione Lombardia e Ats Milano. Il nuovo hub ha inizialmente 15 linee vaccinali, con 2.160 inoculazioni al giorno, che dal mese di maggio possono aumentare fino a 40, per somministrare più di 4.000 dosi giornaliere.

Sul fronte giudiziario, infine, il gip di Milano ha rinviato a giudizio un 55enne milanese che lo scorso giugno, nonostante la positività al Coronavirus, era uscito per recarsi in farmacia e per portare a passeggio il cane. Per il giudice l'uomo ha circolato liberamente creando uno stato di pericolo di una ulteriore diffusione del virus. (ANSA).