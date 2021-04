Rifiuti: Gori canta in dialetto per raccolta differenziata

(ANSA) - BERGAMO, 19 APR - Inedito ruolo per il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che duetta con il cantautore bergamasco Bepi, alias Tiziano Incani, in una nuova canzone dedicata alla raccolta differenziata e intitolata 'Blüs dol rüt', 'Blues dell'immondizia'.

Si tratta di un ironico botta e risposta tra il Bepi, in qualità di cittadino che vuole sapere dove gettare i vari tipi di rifiuti, e appunto Gori che interpreta sé stesso, nel dare risposte tra l'ironico e lo spiazzato, in alcune parti parlando e in altre cantando. "L'idea mi sembrava divertente, così mi sono messo a disposizione - ha detto Gori -. Non canto bene come il Bepi e dunque ho sudato sette camicie, ma spero che il brano serva ad aumentare la cultura sulla differenziata per i bergamaschi".

"Trattiamo un tema diverso dalla pandemia, sapendo cosa ha rappresentato per il territorio bergamasco - ha spiegato il Bepi -: non è insensibilità, ma il desiderio di poter parlare anche di qualcosa d'altro, di utile per il cittadino".

Il brano è già disponibile sul canale Youtube del Bepi.

