Ambiente: a Milano nasce scuola di forestazione urbana

(ANSA) - MILANO, 16 APR - A Milano nasce la scuola di forestazione urbana, un progetto che ha l'obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni ma anche agli adulti il mondo degli alberi e i loro benefici anche per la vita in città. Nasce così 'Scuola Forestami' nell'ambito del progetto 'Forestami' che ha l'obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nella Città metropolitana di Milano. Il palinsesto di iniziative, presentate in una conferenza stampa online, è a cura di Parco Nord Milano, promosso dal Comune di Milano e realizzato grazie al contributo di AXA Italia, società del Gruppo AXA, che sostiene Forestami dal 2019 anche attraverso la donazione di 750 alberi. Tra le attività in programma c'è il laboratorio di didattica digitale integrata 'Il respiro del pianeta', che diventerà in presenza appena le condizioni legate alla pandemia lo permetteranno e si terrà nella struttura a forma di bolla d'aria al Parco Nord, progettata dall'architetto Michele De Lucchi. Da oggi partono le iscrizioni per la 'Caccia al tesoro verde di Milano' che si terrà dal 10 al 14 maggio. Un gioco, online per questa edizione, aperto alle scuole ma anche a gruppi di amici. L'avventura prevede 5 tappe ciascuna delle quali consiste a sua volta di 5 prove su altrettanti temi che porteranno i partecipanti alla scoperta della Milano verde.

(ANSA).