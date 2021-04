Ananke, sportello per disturbi alimentari a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 APR - L'associazione Ananke inaugura a Milano per i cittadini lombardi "Mi...in...formo", uno sportello informativo di ascolto sulle problematiche inerenti i disturbi del comportamento alimentare. "Si tratta di uno spazio che da oggi 15 aprile al 15 luglio offrirà accoglienza telefonica, video web o in presenza gratuita - afferma il presidente Alberto Pozzoli - per gli utenti che desiderino confrontarsi sui temi legati a questa patologia. Un colloquio di informazione e orientamento alla cura che avverrà con i professionisti della nostra rete".

L'iniziativa - patrocinata dalla Regione Lombardia - è promossa da Ananke, associazione senza fini di lucro che, forte dell'esperienza clinica di Villa Miralago, comunità residenziale per la cura dei disturbi del comportamento alimentare, intende contribuire alla prevenzione sociale di questo tipo di disagi.

"Iniziative come questa - commenta Simona Tironi, vicepresidente della commissione Sanità e politiche sociali della Regione - sono preziose e rappresentano la prova concreta delle eccellenze presenti sul nostro territorio. La legge regionale sui disturbi alimentari, di cui sono stata prima firmataria e relatrice e che il Consiglio ha approvato all'unanimità, va proprio nella direzione di valorizzare queste realtà, mettendo a sistema e rafforzando prevenzione, informazione, presa in carico precoce e supporto alle famiglie".

Durante la pandemia da Covid-19 - sottolinea Alessandro Raggi, vicepresidente e coordinatore di Ananke-Villa Miralago - i disturbi del comportamento alimentare sono aumentati: "L'emergenza sanitaria ha determinato un aumento del 30% della patologia, con gravi ripercussioni sulle famiglie".

L'attivazione dello sportello avverrà attraverso incontri telefonici o via Skype con gli operatori della rete Ananke e in presenza presso il proprio Centro in via F. Filzi 2, a Milano.

Per prenotare il colloquio basterà chiamare il numero verde 800754331. (ANSA).