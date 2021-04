Covid: Ornella Vanoni, Miguel Bosè negazionista folle

(ANSA) - MILANO, 14 APR - "I deliri di Miguel Bosè, negazionista folle. Per lui il Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso. Comunque il virus c'è e io mi proteggo".

A scriverlo è la cantante Ornella Vanoni sul suo profilo Twitter in un post da molti commentato.

La cantante fa riferimento a interviste di Bosè in cui l'artista esprimeva la sua contrarietà all'utilizzo della mascherina per proteggersi dal coronavirus e assumeva posizioni negazioniste. (ANSA).