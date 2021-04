Si stacca una pietra dalla torre medievale, paura a Como

(ANSA) - COMO, 13 APR - Momenti di spavento nel primo pomeriggio di oggi a Como, nell'area del mercato bancarelle, dove dall'alto della torre medievale di San Vitale si è staccata una pietra di circa un chilogrammo, precipitata per una quindicina di metri, e finita sul parabrezza dell'auto di un ambulante che stava smontando la sua bancarella.

Nessuno è rimasto ferito, fortunatamente, per una questione di pochi centimetri. I vigili del fuoco sono saliti con l'autoscala all'esterno della torre e hanno rimosso le parti che rischiavano di staccarsi. La torre di San Vitale, con Porta torre e torre Gattoni, unite da un sistema di mura, in gran parte ancora esistente, ha rappresentato il baluardo difensivo della città sin dal Medioevo. (ANSA).