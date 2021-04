Sala: 'Con la pandemia evaporati 5 anni di sviluppo'

(ANSA) - MILANO, 13 APR - In conseguenza della pandemia da Covid "siamo ritornati ai livelli di occupazione del 2014 anche nella grande Milano, come se fossero evaporati cinque anni di sviluppo successivi all'Expo, non siamo solo noi in queste condizioni, le città sono quelle che soffrono di più adesso". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al convegno 'A New European Bauhaus' promosso dalla Triennale.

"Tutto ciò che creerà lavoro sano e più sostenibile sarà benedetto", ha aggiunto. (ANSA).