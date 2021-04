Finisce a coltellate lite per gelosia fra due donne a Crema

(ANSA) - CREMA, 13 APR - E' finita a coltellate, oggi pomeriggio a Crema, in provincia di Cremona, una lite fra due donne innescata dalla gelosia. La polizia deve ancora completare le indagini ma, stando almeno ai primi accertamenti, sarebbe stata una 35enne a colpire la presunta rivale in amore, 49enne, incrociata in città in compagnia del suo compagno. Nella colluttazione sono rimaste ferite in modo non grave entrambe le donne, soccorse dagli operatori del 118 e poi trasportate in ospedale. Solo la 35enne avrebbe impugnato la lama e non si esclude possa essersi ferita da sola. Il compagno della 35enne è stato ascoltato dagli inquirenti, così come alcuni altri testimoni dell'accaduto. (ANSA).