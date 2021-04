Covid: anche a Milano si torna da parrucchiere ed estetista

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Stop con la tinta fai da te o il taglio della frangia in casa, da oggi anche a Milano, con l'ingresso in fascia arancione della Lombardia, hanno potuto riaprire parrucchieri e centri estetici e i clienti ne hanno subito approfittato dopo un mese di chiusura. Nei saloni di bellezza e dai parrucchieri niente code perché si entra solo con prenotazione ma i telefoni sono bollenti da questa mattina e chi può si è portato avanti già sabato prenotando con le app.

"Siamo pieni di richieste e ci chiamano già da ieri - ha spiegato Domenico Di Modugno, titolare di un parrucchiere della catena Jean Louis David di Milano -, oggi in salone avremo almeno 40 persone scaglionate in diversi orari. Certo ancora non possiamo riempiere il negozio come prima del Covid, per noi questo mese di chiusura è stato disastroso a livello economico e siamo disperati perché gli incassi persi non si recuperano". Un fenomeno che ha indispettito molti professionisti è quello di chi, non rispettando le regole, ha comunque continuato ad andare a casa delle clienti per fare pieghe, tagli o manicure: "Per noi è stata una concorrenza sleale". (ANSA).