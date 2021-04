Ritrovati alberi rubati, sequestrati ma lasciati fiorire

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Gli alberi rubati sono stati ritrovati, ma erano perfettamente piantumati ed in fase di fioritura, così sono stati posti sotto sequestro ma lasciati nel campo dove erano stati piantati. E' accaduto a Offanengo, nel Cremonese, dove i carabinieri hanno scoperto in una cascina 3 alberi di gelso e 7 carpinus piramidali, che tra il 13 ed il 16 marzo erano stati rubati da una ditta della zona.

Gli alberi hanno un valore di circa 3000 euro ma essendo già prossimi alla fioritura, si è preferito lasciarli nel campo della cascina dove abita un allevatore, ventenne e pregiudicato, che è stato denunciato per ricettazione.